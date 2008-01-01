

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О геомагнитной обстановке на неделю



ИА "Метеоновости" / 09:54 Воскресенье, 4 ноября



По информации Центра прогнозов космической погоды (ИЗМИРАН) на 10 часов 3 ноября 2018 г., солнечная активность 24 октября - 2 ноября была низкой. Магнитное поле Земли менялось от спокойного до слабо возмущенного.



Ожидается, что 4-12 ноября солнечная активность будет преимущественно низкой, а геомагнитная обстановка - от спокойной до слабовозмущенной. 4 и 5 ноября возможна малая или умеренная геомагнитная буря.



Специалисты ИПГ (Института прикладной геофизики) тоже прогнозируют усиление геомагнитной активности. Геомагнитное поле: 4 ноября неустойчивое c отдельными возмущенными периодами, 5 октября неустойчивое.



Возмущения в магнитном поле Земли могут усугубить метеопатические реакции у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Будьте внимательны к своему организму, и в праздничные выходные не забывайте об отдыхе! / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



