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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:43 Воскресенье, 4 ноября

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться в юго-западной части циклона. При облачной с прояснениями погоде местами пройдет небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 7..9, по области 5..10 градусов. Ветер северо-западный 5-10 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 757 мм рт ст.. Относительная влажность воздуха около 70%.

В столице и области по-прежнему довольно тепло и влажно. Температура воздуха, как и фон атмосферного давления, выше климатической нормы, а содержание кислорода в воздухе в пределах привычных значений. Неприятности метеозависимым людям может доставить повышенный фон атмосферного давления и резкий порывистый ветер. Люди старшего возраста плохо приспосабливаются к перепадам атмосферного давления и могут отреагировать на них ухудшением самочувствия. Не исключены повышение артериального давления, иногда вплоть до кризов, или его резкое снижение с симптомами головокружения, общей слабости и обморочных состояний, нарушения сердечного ритма, приступы мигрени. Появляются головные боли, боли в области сердца. Из-за порывистого ветра даже у вполне здоровых людей может возникнуть чувство беспричинной тревоги и беспокойства. Как правило, в ветреную погоду ухудшается настроение, снижается работоспособность, повышается утомляемость. А у людей с нервными расстройствами состояние может ухудшиться вплоть до депрессивного. / meteonovosti.ru /
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