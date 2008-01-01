

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:43 Воскресенье, 4 ноября



Предстоящим днем столичный регион будет находиться в юго-западной части циклона. При облачной с прояснениями погоде местами пройдет небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 7..9, по области 5..10 градусов. Ветер северо-западный 5-10 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 757 мм рт ст.. Относительная влажность воздуха около 70%.



В столице и области по-прежнему довольно тепло и влажно. Температура воздуха, как и фон атмосферного давления, выше климатической нормы, а содержание кислорода в воздухе в пределах привычных значений. Неприятности метеозависимым людям может доставить повышенный фон атмосферного давления и резкий порывистый ветер. Люди старшего возраста плохо приспосабливаются к перепадам атмосферного давления и могут отреагировать на них ухудшением самочувствия. Не исключены повышение артериального давления, иногда вплоть до кризов, или его резкое снижение с симптомами головокружения, общей слабости и обморочных состояний, нарушения сердечного ритма, приступы мигрени. Появляются головные боли, боли в области сердца. Из-за порывистого ветра даже у вполне здоровых людей может возникнуть чувство беспричинной тревоги и беспокойства. Как правило, в ветреную погоду ухудшается настроение, снижается работоспособность, повышается утомляемость. А у людей с нервными расстройствами состояние может ухудшиться вплоть до депрессивного. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



