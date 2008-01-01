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Новости погоды

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В Крыму сухая, но ветреная погода

ИА "Метеоновости" / 14:02 Суббота, 3 ноября

  На юге России пока преградой от дождей встал мощный антициклон, который простирается от крайнего севера ЕТР до ее южных морей. 4 и 5 ноября в Крыму сохранится хорошая погода, хотя по окраине антициклона будет дуть северо-восточный ветер, днем местами до 15 м/с. Температура днем 4 ноября будет в пределах 12..17 градусов, на Южном берегу Крыма до 20 тепла.

Во вторник, 6 ноября на полуостров начнет поступать более холодный воздух с северо-востока. Температура воздуха понизится на 2-4 градуса. / meteonovosti.ru /
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