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В Крыму сухая, но ветреная погода



ИА "Метеоновости" / 14:02 Суббота, 3 ноября



На юге России пока преградой от дождей встал мощный антициклон, который простирается от крайнего севера ЕТР до ее южных морей. 4 и 5 ноября в Крыму сохранится хорошая погода, хотя по окраине антициклона будет дуть северо-восточный ветер, днем местами до 15 м/с. Температура днем 4 ноября будет в пределах 12..17 градусов, на Южном берегу Крыма до 20 тепла.



Во вторник, 6 ноября на полуостров начнет поступать более холодный воздух с северо-востока. Температура воздуха понизится на 2-4 градуса. / meteonovosti.ru /



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