|
|
|
Новости погоды
В Крыму сухая, но ветреная погода
ИА "Метеоновости" / 14:02 Суббота, 3 ноября
На юге России пока преградой от дождей встал мощный антициклон, который простирается от крайнего севера ЕТР до ее южных морей. 4 и 5 ноября в Крыму сохранится хорошая погода, хотя по окраине антициклона будет дуть северо-восточный ветер, днем местами до 15 м/с. Температура днем 4 ноября будет в пределах 12..17 градусов, на Южном берегу Крыма до 20 тепла.
Во вторник, 6 ноября на полуостров начнет поступать более холодный воздух с северо-востока. Температура воздуха понизится на 2-4 градуса. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.