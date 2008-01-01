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Новости погоды

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В Тихом океане набирает силу тропический шторм "XAVIER"

ИА "Метеоновости" / 13:57 Суббота, 3 ноября

  Тропический шторм "XAVIER" на северо-востоке Тихого океана 03 ноября в 06 ч мск находился в районе с координатами 14,7o с.ш., 116,5o з.д., ветер 20 м/с, порывы до 25 м/с. За прошедшие 6 часов смещался на восток-северо-восток со скоростью 11 км/ч. 04 ноября в 06 ч мск ожидается в районе с координатами 16,0o с.ш., 106,4o з.д., ветер 23 м/с, порывы до 28 м/с. / meteonovosti.ru /
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