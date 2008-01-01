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В Калининграде очередной температурный рекорд



ИА "Метеоновости" / 13:50 Суббота, 3 ноября



2 ноября в Калининграде потеплело почти до +17 градусов, а именно, до 16,6 градуса. Это значение стало новым рекордом дня. Предыдущий раз самая высокая температура составляла 16,2 градуса в 1968 году. За эту осень в Калининграде уже обновлено несколько температурных рекордов. 20 и 21 сентября было соответственно 27,9 и 29,4 градуса. С 12 по 14 октября погода стояла тоже очень теплой. Новыми значениями абсолютной максимальной температуры этих дней стали: 12 октября 20,5 градуса, 13 октября 22,9 градуса, 14 октября 20,4 градуса. 17 октября температура повысилась до рекордных 20,8 градуса. И 30 октября было 17,2 градуса.



С теплой погоды начался и ноябрь. 4 ноября фон температуры несколько снизится, ожидается 7..11 градусов, что далеко рекордов предыдущих лет. 5 и 6 ноября вновь потеплеет до 10..15 градусов. 6 ноября температура может опять превзойти рекордные показатели. Пока он составляет 13,9 градуса за 1957 год. / meteonovosti.ru /



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