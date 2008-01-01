Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Суббота
3 ноября 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Калининграде очередной температурный рекорд

ИА "Метеоновости" / 13:50 Суббота, 3 ноября

  2 ноября в Калининграде потеплело почти до +17 градусов, а именно, до 16,6 градуса. Это значение стало новым рекордом дня. Предыдущий раз самая высокая температура составляла 16,2 градуса в 1968 году. За эту осень в Калининграде уже обновлено несколько температурных рекордов. 20 и 21 сентября было соответственно 27,9 и 29,4 градуса. С 12 по 14 октября погода стояла тоже очень теплой. Новыми значениями абсолютной максимальной температуры этих дней стали: 12 октября 20,5 градуса, 13 октября 22,9 градуса, 14 октября 20,4 градуса. 17 октября температура повысилась до рекордных 20,8 градуса. И 30 октября было 17,2 градуса.

С теплой погоды начался и ноябрь. 4 ноября фон температуры несколько снизится, ожидается 7..11 градусов, что далеко рекордов предыдущих лет. 5 и 6 ноября вновь потеплеет до 10..15 градусов. 6 ноября температура может опять превзойти рекордные показатели. Пока он составляет 13,9 градуса за 1957 год. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+9
Сб.
3 ноя.
+8
Вс.
4 ноя.
+7
Пн.
5 ноя.
+6
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+38
Ахмадабад		 -29
Батагай-Алыта

некомфортное место: Семей (Семипалатинск)
комфортное место: Синань

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100