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Праздничный день, 4 ноября, в Центре России будет теплым
ИА "Метеоновости" / 13:29 Суббота, 3 ноября
В праздничный день, 4 ноября, в центральных областях погода сохранится теплой. Температура воздуха днем повысится до +8 градусов. В Московской, Калужской и Смоленской областях потеплеет до +10 градусов. Ожидается облачная погода, местами с прояснениями. По мере перемещения атмосферного фронта с запада пройдут дожди. В Рязанской области в ночь на 4 ноября сильный дождь, днем дождь умеренный и небольшой. Утром будет усиливаться ветер до 15 м/с. В Ивановской области порывы до 17 м/с. В Москве погода пасмурная и ветреная. Ночь с дождем, днем дождь небольшой и пройдет местами. В городе температура составит ночью 4..6 градусов, днем 7..9 градусов. Такая погода соответствует норме для московского климата первой половине октября. / meteonovosti.ru /
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