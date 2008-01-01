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Новости погоды

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Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 13:16 Суббота, 3 ноября

  В полдень в Москве на главной метеостанции столицы, ВДНХ, термометр показал +8,9 градуса. 8..9 градусов тепла было и в других районах города. А центр столицы стал самым теплым районом, температура там составила +9,4 градуса. Ветер оставался южным и юго-западным, местами переходил на юго-восточный и дул со средней скоростью 1-3 м/с. В западной половине города отмечены порывы 6-8 м/с. На севере столицы прошел слабый дождик. Атмосферное давление повышенное, 757 мм рт. ст. Относительная влажность оставалась около 80%. / meteonovosti.ru /
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