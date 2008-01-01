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На юге Сибири по-зимнему холодно



ИА "Метеоновости" / 11:49 Суббота, 3 ноября



В последний день октября температура на Алтае приблизилась к климатической норме, после аномально теплой погоды. И в начале ноября похолодание продолжилось. Аномалия средней суточной температуры достигла -7..-10 градусов. Ночной мороз местами достигал -10..-15 градусов. В Чемале 2 ноября температура была самой низкой за всю историю метеонаблюдений за погодой, -15,2 градуса. Предыдущий абсолютный минимум, -15 градусов был в 1953 году. Холод на Алтае продержится еще сутки-двое. В ближайшую ночь мороз усилится до -8..-13 градусов, в отдельных районах может быть и -23 градуса. Днем температура около 0 градусов. Погода будет со снегом, мокрым снегом, ветреная, с метелью, местами не исключены гололедные явления, на дорогах гололедица и снежные заносы. / meteonovosti.ru /



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