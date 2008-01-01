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Новости погоды

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На Урале предзимнее ненастье

ИА "Метеоновости" / 11:34 Суббота, 3 ноября

  С циклоном с севера ЕТР на Урале погода 4 ноября ожидается ветреной и сырой. И, хотя будут прояснения, пройдут осадки преимущественно в виде мокрого снега, днем с дождем. В отдельных районах мокрый снег будет налипать на провода и деревья, возможен гололед, утром на дорогах гололедица. В Свердловской и Курганской областях будет усиливаться ветер в до 15 м/с, днем в Челябинской области до 18 м/с. Но погода с приходом циклона останется относительно теплой, ночью до -3 градусов, днем от 0 до +5, в Челябинской области до +8 градусов. / meteonovosti.ru /
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