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Циклон принес потепление на юг Дальнего Востока



ИА "Метеоновости" / 11:20 Суббота, 3 ноября



В прошедшую пятницу, 2 ноября, циклон, следуя из Сибири, приблизился к центральным районам Якутии, а в субботу (3 ноября) продолжил смещаться на восток, проявив себя ветром на Сахалине и в Камчатском крае. Порывы ветра в зоне его атмосферных фронтов достигали 21-24 м/с. По центральным районам Якутии циклон прошелся умеренными снегопадами. Местами снега прибавилось до 10-12 см. В то же время на юге Дальнего Востока в теплом секторе циклона 2 ноября выдалось погожим, без дождя, температура превысила норму для начала месяца на 7-9 градусов. Термометры отметили в ряде пунктов рекордные значения температуры. Так в Благовещенске было 13,4 градуса, предыдущий рекорд 11,7 градуса был в 1985 году. В Николаевске-на-Амуре температура составила 9,1 градуса, тогда как прежде самой высокой температурой дня было 6,8 градуса за 2013 год. С прохождением циклона на юг Дальнего Востока распространится холод из Якутии. Так, в Амурской области в праздничный день, 4 ноября днем будет не выше +1 градуса, при облачности морозно, около -10 градусов. В южных и центральных районах Хабаровского края похолодает до 1..6 градусов. Осадки будут небольшими, но погода ожидается ветреная. / meteonovosti.ru /



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