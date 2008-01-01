

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Сейчас в Москве



ИА "Метеоновости" / 10:20 Суббота, 3 ноября



Утро в Москве выдалось теплым, хотя и пасмурным. На главной метеостанции столицы, ВДНХ, термометр показал +8,4 градуса. Около 8 градусов тепла было и в других районах города. Только на юго-западе Новой Москвы температура была немногим выше +7 градусов. А центр столицы стал самым теплым районом, температура там составила +8,7 градуса. Ветер был южным и юго-западным и дул со средней скоростью 1-5 м/с. В западной половине города отмечены порывы до 9 м/с. Атмосферное давление повышенное, 757 мм рт. ст. Относительная влажность вполне соответствует осеннему утру, 80-85%.



В 10 часов утра потеплело на несколько десятых градуса, на ВДНХ было +8,8 градуса, на юго-западе Новой Москвы +7,8 градуса. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



