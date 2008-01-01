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Из архива московской погоды



ИА "Метеоновости" / 10:11 Суббота, 3 ноября



Пока ноябрьская погода в столичном регионе мало напоминает предзимье. Дни стоят теплые, а земля не убелена снегом. Сегодняшняя погода будет скорее напоминать последние дни сентября. Именно тогда норма среднесуточной температуры составляет 5.5 градусов, как это ожидается сегодня. Теплый субботний день омрачат дожди, которые будут приниматься время от времени.



За весь ряд метеорологических наблюдений случались в этот день и трескучие морозы, и редкое тепло.



Самым холодным сегодняшний день остается в далеком 1914 году, когда под утро температура понизилась до -22.4 градусов. Уже более ста лет подобных сюрпризов погода не преподносила.



А самый теплый день 3 ноября отмечен в 1938 году. Максимальная температура повысилась до +12.5, что стало суточным рекордом, непревзойденным по сей день. А еще раньше, в 1934 году, в городе выпало 18.1 мм осадков, что также стало рекордом. Месячная норма равна 58 мм. / meteonovosti.ru /



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