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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:11 Суббота, 3 ноября

  Предстоящим днем атмосферные фронты североатлантического циклона будут оказывать влияние на Москву и Московскую область. При облачной погоде время от времени будет приниматься дождь, наиболее интенсивный в вечерние часы. Максимальная температура воздуха в столице 6..8, по области 4..9 градусов. Атмосферное давление еще немного понизится и в середине дня составит 756 мм рт ст., что еще выше нормы. Относительная влажность повышенная, около 85%. Ветер юго-западный 5-10 м/с.

В Москве и области ожидается теплая погода с оптимальным содержанием кислорода в воздухе. Такая погода является комфортной и не предъявляет повышенных требований к адаптационным механизмам как метеозависимых, так и лиц, не реагирующих на перепады метеопараметров.

Внешним нагрузочным фактором для метеочувствительных людей остается нестабильное атмосферное давление, которое в предыдущие дни было аномально высоким, начнет понижаться, но при этом останется выше нормальных показателей на 7-8 мм. рт. ст. Сохраняется вероятность появления симптомов недомогания и ухудшения самочувствия у лиц предрасположенных к спастическим реакциям. Стоит контролировать артериальное давление, по предписаниям лечащих врачей принимать лекарства, не допускать развития болевых симптомов, стараться снизить тяжелые физические нагрузки, найти время на спокойные терренкуры на свежем воздухе, что поможет снизить проявления гиподинамии и кислородного дефицита. / meteonovosti.ru /
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