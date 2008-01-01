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Новости погоды
Температурные рекорды России
ИА "Метеоновости" / 13:25 Пятница, 2 ноября
На крайнем севере Сибири ноябрь - уже зимний месяц. Но в этом году эти районы не покидает тепло. В минувшие сутки среднесуточная температура на севере Таймыра превысила средние многолетние значения на 4-5 градусов. На северной оконечности полуострова, а также на самой северной материковой точке Евразии, Азии и России - мысе Челюскин - температура воздуха установила новый суточный рекорд.
Ее максимальное значение составило -4.9 градусов, оставив позади рекорд со значением -5.2, удерживающийся с 1943 года.
В ближайшие дни аномально теплая погода на Таймыре сохранится, что не исключает очередные перестановки в летописи метеорологических наблюдений. / meteonovosti.ru /
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