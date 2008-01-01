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Новости погоды

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На Кольском полуострове рекорд по осадкам

ИА "Метеоновости" / 12:32 Пятница, 2 ноября

  В первый день ноября с погодой жителям Кольского полуострова не повезло. Полуостров оказался в самом центре циклона.

В ночь на 1 ноября в Мурманской области начались осадки в виде ледяного дождя. К утру при температуре близкой к нулю дождь перешел в снег. А к полудню, когда температура вновь стала положительной, она повысилась до +2 градусов, фаза осадков вновь сменилась дождем.

В итоге 1 ноября в Мурманске было зафиксировано 13 мм осадков, что стало суточным рекордом. До этого самым ненастным начало ноября отмечалось в 1999 году, когда количество осадков составило 11.6 мм. / meteonovosti.ru /
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