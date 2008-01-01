

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:28 Пятница, 2 ноября



В 12 часов в Москве облачная погода без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном +5..+7 градусов, Северном +5..+6 градусов, Северо-восточном +5..+6 градусов, Восточном +5..+6 градусов, Юго-восточном +6 градусов, Южном +5..+7 градусов, Юго-западном +5..+6 градусов, Западном +4..+6 градусов, Северо-западном +5..+6 градусов.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха +5 градусов, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха +5..+7 градусов. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



