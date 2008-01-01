Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 12:28 Пятница, 2 ноября
В 12 часов в Москве облачная погода без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном +5..+7 градусов, Северном +5..+6 градусов, Северо-восточном +5..+6 градусов, Восточном +5..+6 градусов, Юго-восточном +6 градусов, Южном +5..+7 градусов, Юго-западном +5..+6 градусов, Западном +4..+6 градусов, Северо-западном +5..+6 градусов.
|
|
|
|
|Новости могут быть использованы
в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная
ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!
В Зеленограде без осадков, температура воздуха +5 градусов, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха +5..+7 градусов. / meteonovosti.ru /