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Новости погоды

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Ноябрь в Москве начался с тепла

ИА "Метеоновости" / 12:23 Пятница, 2 ноября

  Последний месяц осени в Москве и Подмосковье начался с вполне характерной погоды для этого времени года: пасмурной и ненастной. Но пока температура воздуха выше нуля, осадки были в виде моросящего дождя, и выпало их в первый ноябрьский день совсем немного, менее 1 мм, да и то не повсеместно.

Теплый атмосферный фронт, приблизившийся в столичному региону минувшим днем, повысил температуру. На всей территории Москвы и Подмосковья она мало отличалась между собой и составила от 3 до 5 градусов.

В ночь на 2 ноября столица и ее окрестности оказались в теплом секторе. Местами прошли дожди, но также небольшие, выпало до 0.3 мм. Температура воздуха почти не изменилась и составила около 4 градусов тепла.

В субботу на Московскую землю с юго-западными ветрами продолжит поступать теплый воздух и станет еще теплее. Максимальная температура в городе от 6 до 8 градусов, а по области +4,+9. Но теплый день омрачат дожди. Время от времени они будут приниматься в течение всей субботы, к ночи усилятся. И лишь воскресным днем в облаках появятся просветы, а дожди отступят. Температура существенно не изменится, оставаясь выше нормы. / meteonovosti.ru /
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