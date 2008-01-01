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Новости погоды

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Резкое похолодание на юго-востоке Сибири

ИА "Метеоновости" / 12:22 Пятница, 2 ноября

  Первенец осени - октябрь - порадовал жителей юго-восточных районов Сибири, теплой погодой. Средняя температура на 3-5, а в Иркутской области местами (в Братске) почти на 7 градусов превысила норму. Начиная со второй декады месяца и до его завершения температура воздуха ежедневно превышала средние многолетние значения на 3-5, а в последние дни октября на 6-8 градусов.

С теплой погоды начался и ноябрь. В Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае было теплее обычного на 6-8 градусов. И хотя по ночам уже случаются небольшие морозы, днем столбики термометров достигали +5,+8 градусов.

Но уже в ближайшие дни сибирякам с теплом придется распрощаться.

В Иркутской области ночью морозы усилятся до -10,-15, а при прояснениях до -19,-24, днем морозы сохранятся, но не такие суровые, температура -1,-6 и лишь местами -6,-11 градусов.

В Бурятии и Забайкальском крае немного теплее, по ночам от 8 до 13 мороза, при прояснениях и до -20, днем от -4 до +1 градуса.

Существенных осадков не ожидается, лишь местами покружит небольшой снег. / meteonovosti.ru /
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