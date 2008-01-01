

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Резкое похолодание на юго-востоке Сибири



ИА "Метеоновости" / 12:22 Пятница, 2 ноября



Первенец осени - октябрь - порадовал жителей юго-восточных районов Сибири, теплой погодой. Средняя температура на 3-5, а в Иркутской области местами (в Братске) почти на 7 градусов превысила норму. Начиная со второй декады месяца и до его завершения температура воздуха ежедневно превышала средние многолетние значения на 3-5, а в последние дни октября на 6-8 градусов.



С теплой погоды начался и ноябрь. В Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае было теплее обычного на 6-8 градусов. И хотя по ночам уже случаются небольшие морозы, днем столбики термометров достигали +5,+8 градусов.



Но уже в ближайшие дни сибирякам с теплом придется распрощаться.



В Иркутской области ночью морозы усилятся до -10,-15, а при прояснениях до -19,-24, днем морозы сохранятся, но не такие суровые, температура -1,-6 и лишь местами -6,-11 градусов.



В Бурятии и Забайкальском крае немного теплее, по ночам от 8 до 13 мороза, при прояснениях и до -20, днем от -4 до +1 градуса.



Существенных осадков не ожидается, лишь местами покружит небольшой снег. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



