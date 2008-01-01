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Каким бывает ноябрь в Москве



ИА "Метеоновости" / 11:35 Пятница, 2 ноября



осени начал свое шествие по Московской земле с пасмурной, сырой, но умеренно теплой погоды. Температура воздуха оказалась на 1-2 градуса выше средних многолетних значений. И о предзимье пока говорить рано.



Фенологи определяют начало периода Предзимья, когда температура перешагнет нулевую отметку в сторону отрицательных значений. В это время, как правило, отмечается самая неустойчивая погода. Осадки выпадают сразу в трех фазах: снег, мокрый снег, а то и дождем прольются. Им сопутствуют порывистые ветра и плотная пелена облаков. Хмурому ноябрю по норме полагается совсем немного солнечного света: все 32 часа за месяц.



Предзимье продолжается до тех пор, пока среднесуточная температура не станет ниже -5 градусов. К этому времени снежный покров прочно укрывает землю и погода вступает в зимнюю пору. В Москве и Подмосковье чаще всего такой перелом в погоде наступает в последней пятидневке ноября. Но год на год не приходится.



За весь ряд многолетних инструментальных наблюдений, проводимых над московской погодой с 1879 года, чаще всего завершающий осень месяц бывает холодным. В 53 годах средняя за месяц температура воздуха оказалась в них на 1 и более градусов ниже нормы.



Первенство по самым холодным ноябрям принадлежит сразу двум годам: 1993 и 1998. В них температура оказалась -8 градусов при норме -1.2 градуса. Отрицательная аномалия составила -6.8 градусов. В последний раз холодный ноябрь отмечался в 2016 году, температура воздуха не дотянула до нормы полтора градуса. В 46 годах ноябрь вполне соответствовал сезону.



И только в 39 годах последний месяц осени не спешил вступить в зимнюю пору. А в 1996 году и вовсе удивил нехарактерным теплом. Он оказался более, чем на 5 градусов теплее обычного. Средняя за месяц температура оказалась в нем положительной и составила 3.9 градусов.



В текущем тысячелетии (за прошедшие 17 лет) лишь один раз ноябрь был холодным. В 11 случаях он порадовал теплом и 5 раз соответствовал сезону.



По осадкам, наибольшее количество выпало в Москве в 1977 году, 140 мм. А самым сухим оказался ноябрь 1993 года с количеством 4.3 мм. / meteonovosti.ru /



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