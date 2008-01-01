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Новости погоды

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Циклон несет ухудшение погоды на Дальний Восток

ИА "Метеоновости" / 10:02 Пятница, 2 ноября

  Начало ноября выдалось в Дальневосточном округе России относительно спокойным. Несмотря на преобладание пониженного фона атмосферного давления, сильные осадки прошли лишь на северо-востоке территории. Виновником непогоды стал малоподвижный циклон с центром над арктическими морями. На активном участке атмосферного фронта, связанного с циклоном, над Чукотским а.о. сформировался еще один вихрь. Он принес сильные осадки на Чукотку и в Магаданскую область. В Чукотском а.о. выпало до 18 мм, в Магаданской области до 7 мм осадков. На остальной территории существенных осадков не отмечалось и было очень тепло. Среднесуточная температура повсеместно превышала норму на 2-8 градусов, а в Якутии превышение составило 10-12 градусов.

Уже в пятницу циклон, следуя из Сибири, приблизился к центральным районам Якутии. В субботу он продолжит смещаться на восток, проявляя себя ветром и осадками в виде дождя и снега. Порывы ветра на пути его следования могут достигать 15-20 м/с. Самыми сильными осадки ожидаются в Камчатском крае: сильный дождь со снегом и штормовой ветер. / meteonovosti.ru /
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