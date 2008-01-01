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Новости погоды

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Температурный разброс в России велик.

ИА "Метеоновости" / 09:48 Пятница, 2 ноября

  Осенний период на огромной территории России период наибольших погодных и температурных контрастов. В это время в северных районах Сибири и Дальнего Востока уже устанавливается зимний режим погоды, а в южных территориях Европейской части еще можно загорать и даже купаться в море.

На начало ноября ситуация в российской погоде вполне типичная - по-зимнему морозно на северо-востоке территории, а самая теплая погода ближе к побережью Черного моря.

В континентальных районах Чукотки и Магаданской области предстоящей ночью 3 ноября воздух вымерзнет до -20..-25 градусов, местами ожидаются 30-ти градусные морозы, фон дневных температур не превысит -10..-15 градусов. И такой температурный режим в этой части нашей страны вполне соответствует климатической норме.

Тепло, как и положено по климату и местоположению, сосредоточено на юге Европейской части России. Здесь стараниями антициклона ожидается сухая и умеренно теплая погода с температурой на пару градусов выше нормы. Оазисом тепла будет Черноморское побережье - и в Крыму, и на побережье Краснодарского края завтра днем воздух прогреется до 16..22 градусов. А обилие солнца подарит хорошее настроение. Вода в море, конечно, уже остыла, но помочить ноги можно - у берегов Крыма около +17, на побережье Кавказа 19:20 градусов. / meteonovosti.ru /
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