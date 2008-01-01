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Новости погоды
Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 05:00 Пятница, 2 ноября
Предстоящим днём Московский регион будет находиться на северо-западной периферии антициклона.
По данным Метеобюро Москвы и области сегодня 2 ноября ожидается преимущественно облачная погода без существенных осадков. Максимальная температура воздуха в Москве составит 5..7, по области 2..7 градусов. Ветер южного направления будет дуть со скоростью 5-10 м/с.
Несмотря на небольшое ослабление влияние антициклона на погоду и понижение атмосферного давления, оно еще будет выше нормального примерно на 15 единиц, что довольно вредно для организма метеозависимых людей. Также будет повышенным и содержание кислорода в воздухе.
В такие дни необходимо строго соблюдать рекомендации врачей, следует контролировать артериальное давление, желательно не допускать развития болевых симптомов и подъема артериального давления, постараться максимально снизить физические и эмоциональные нагрузки, принять препараты, нормализующие нервную систему.
Геомагнитный фон ожидается спокойным. / meteonovosti.ru /
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