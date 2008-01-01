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Новости погоды

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О погоде вечером в Москве и области

ИА "Метеоновости" / 15:27 Четверг, 1 ноября

  Погоду в столичной области будет формировать близость атмосферного фронта. При сплошной облачности существенных осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве 3..5 градуса, по области 2..5. Ветер южный 5-10 м/с, относительная влажность воздуха около 90%. / meteonovosti.ru /
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