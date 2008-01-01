Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 15:26 Четверг, 1 ноября
В 15 часов в Москве облачная погода, местами слабый дождь. Температура воздуха в административных округах: Центральном +5..+6 градусов, Северном +4..+5 градусов, Северо-восточном +4..+5 градусов, Восточном +4..+5 градусов, Юго-восточном +4..+5 градусов, Южном +4..+5 градусов, Юго-западном +4..+5 градусов, Западном +3..+5 градусов, Северо-западном +5 градусов.
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В Зеленограде морось, температура воздуха +4 градуса, на территории Новой Москвы местами слабая морось, температура воздуха +4 градуса. / meteonovosti.ru /