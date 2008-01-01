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Новости погоды

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Запад Европы залили дожди

ИА "Метеоновости" / 13:44 Четверг, 1 ноября

  Октябрь на крайнем западе Европейского континента выдался не на шутку дождливым, особенно его последняя неделя. Смещающиеся один за другим циклоны, наполненные атлантической влагой, буквально обрушили на Испанию и юг Франции всю свою мощь, переполнив во многих городах копилки месячных осадков в 1,5-2 раза.

Дождливым оказался и последний день октября. Очередной циклон и активные атмосферные фронты вылили за этот день на юг Франции от 20 до 127 мм влаги. Очень сильные дожди пролились в Nimes и Le Luc - 75 и 127 мм соответственно. В Испании выпало от 15 до 34 мм. Местами дожди сопровождались грозами и резким ветром.

Следуя мониторингу погоды в Мадриде, например, за октябрь выпало 126% месячной нормы осадков, в Барселоне и Севильи 143-144%. А рекордсменами октября стали испанская Валенсия и французский Марсель.

В Валенсии октябрьская норма осадков невелика и составляет всего 54 мм. А в текущем году за октябрь на этот курортный город вылилось аж 143 мм небесной влаги, что составляет 265% месячной нормы.

Еще больше отличился Марсель. При норме октября 66 мм на этот портовый город вылилось 230 мм дождя, или 348% от нормы! / meteonovosti.ru /
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