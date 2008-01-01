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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 13:03 Четверг, 1 ноября



В 12 часов в Москве облачная погода без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном +4..+5 градусов, Северном +4 градуса, Северо-восточном +4..+5 градусов, Восточном +3..+4 градуса, Юго-восточном +4 градуса, Южном +3..+4 градуса, Юго-западном +3..+4 градуса, Западном +3..+4 градуса, Северо-западном +4 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха +3 градуса, на территории Новой Москвы местами слабая морось, температура воздуха +3 градуса. / meteonovosti.ru /



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