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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 13:03 Четверг, 1 ноября

  В 12 часов в Москве облачная погода без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном +4..+5 градусов, Северном +4 градуса, Северо-восточном +4..+5 градусов, Восточном +3..+4 градуса, Юго-восточном +4 градуса, Южном +3..+4 градуса, Юго-западном +3..+4 градуса, Западном +3..+4 градуса, Северо-западном +4 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха +3 градуса, на территории Новой Москвы местами слабая морось, температура воздуха +3 градуса. / meteonovosti.ru /
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Факт
15:00
местное
+5
Пт.
2 ноя.
+7
Сб.
3 ноя.
+7
Вс.
4 ноя.
+8
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+39
Нджамена		 -32
Саскылах

некомфортное место: Воркута
комфортное место: Удонтхани

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