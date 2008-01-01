Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
1 ноября 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Западной Сибири погода ухудшится

ИА "Метеоновости" / 12:57 Четверг, 1 ноября

  В предстоящую пятницу, 2 ноября, в большинстве западносибирских областей ожидается ухудшение погоды. На север Сибири с ЕТР смещается быстро углубляющийся атлантический вихрь, во власти которого и окажется вся территория Западной Сибири. На фоне значительного понижения давление пройдут осадки разной интенсивности в основном в виде снега и мокрого снега, в Ханты-Мансийском автономном округе и на юге Тюменской области местами с дождем. Увеличение барического градиента спровоцирует усиление ветра, порывы которого будут достигать 13-18 м/с, местами на юге 22 м/с. При резком ветре и умеренном снеге местами завьюжат метели. Значительные перепады температуры от ночи к дню (ночь будет морозной, -3,-8, на юге и востоке местами до -12,-17, днем 0,-5, местами слабая оттепель) приведут к образованию гололедных явлений.

В выходные дни ненастный циклон, постепенно ослабевая, отступит на восток, и непогода в Западной Сибири пойдет на спад, но похолодает. Особенно в автономных округах, где ночью воздух будет вымерзать до -15:20 градусов, а днем ожидается около -10. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+5
Пт.
2 ноя.
+7
Сб.
3 ноя.
+7
Вс.
4 ноя.
+8
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+39
Нджамена		 -32
Саскылах

некомфортное место: Воркута
комфортное место: Удонтхани

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100