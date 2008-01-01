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В Западной Сибири погода ухудшится



ИА "Метеоновости" / 12:57 Четверг, 1 ноября



В предстоящую пятницу, 2 ноября, в большинстве западносибирских областей ожидается ухудшение погоды. На север Сибири с ЕТР смещается быстро углубляющийся атлантический вихрь, во власти которого и окажется вся территория Западной Сибири. На фоне значительного понижения давление пройдут осадки разной интенсивности в основном в виде снега и мокрого снега, в Ханты-Мансийском автономном округе и на юге Тюменской области местами с дождем. Увеличение барического градиента спровоцирует усиление ветра, порывы которого будут достигать 13-18 м/с, местами на юге 22 м/с. При резком ветре и умеренном снеге местами завьюжат метели. Значительные перепады температуры от ночи к дню (ночь будет морозной, -3,-8, на юге и востоке местами до -12,-17, днем 0,-5, местами слабая оттепель) приведут к образованию гололедных явлений.



В выходные дни ненастный циклон, постепенно ослабевая, отступит на восток, и непогода в Западной Сибири пойдет на спад, но похолодает. Особенно в автономных округах, где ночью воздух будет вымерзать до -15:20 градусов, а днем ожидается около -10. / meteonovosti.ru /



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