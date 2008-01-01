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В праздничные выходные в Москве тепло, но сыро



ИА "Метеоновости" / 12:08 Четверг, 1 ноября



погоды в центр Европейской России устремился теплый и сырой воздух Атлантики. На смену пасмурной с дождями и ветром погоде придет более комфортная, которая порадует еще и солнцем.



В предстоящие праздничные выходные дни фон температуры воздуха в столичном регионе ожидается на 3-5 градусов выше климатических показателей. Однако, комфортной ожидаемую погоду не назовешь. Московия окажется на пути перемещения атмосферных фронтов североатлантического вихря. На одной из активных фронтальных волн закрутится волновой циклон, который прольется дождями разной интенсивности.



В пятницу, 2 ноября, на периферии антициклона, вероятность осадков невелика. Но ночью и утром, при высокой относительной влажности воздуха, будут сгущаться туманы. Температура ночью в столице около 3 тепла по области от 0 до 5, днем 4..7 градусов.



Ухудшится погода в субботу, 3 ноября, когда на Подмосковье развернется ложбина атлантического вихря с системой фронтов. Атмосферное давление начнет падать, хоть и останется выше нормы. Ночью местами заморосит небольшой дождь, днем интенсивность его усилится, и зона дождя распространится на большую часть Подмосковья. Станет более ветрено - юго-западный ветер будет достигать 7-12 м/с, что усилит осенний дискомфорт. Температура ночью останется в пределах 2..5 градусов, днем из-за продолжающейся адвекции теплого воздуха температура воздуха в Москве достигнет 8, по области 9 градусов.



В праздничное воскресенье, 4 ноября, дождь продолжит пополнять копилку ноябрьских осадков. В этот день на фронтальной волне закрутится небольшой циклон, который пересечет столичный регион с северо-запада на юго-восток. Сохранится облачная погода. Ночью дождь будет идти повсеместно, днем интенсивность осадков ослабеет. Температурный режим существенно не изменится: ночью в Москве 4..6 градусов, по области местами до 1, днем 7..10 тепла. Такая температура воздуха больше подходит середине октября.



Перелом в погоде наступит в последний выходной день, 5 ноября. Инициативу перехватит западноевропейский антициклон, который оттеснит дождливый вихрь на восток. Атмосферное давление перейдет на рост, дождь прекратится, и облака поредеют. Ночи станут прохладнее, по области будет подмораживать до -2 градусов. Днем преобладающая температура 3..8. Среднесуточная температура, останется на 2-3 градуса выше нормы.



Дискомфорт погоды в начале выходных помогут перенести зонты, а затем солнце исправит атмосферу "серой" осени. / meteonovosti.ru /



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