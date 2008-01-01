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Новости погоды

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В странах Балтии рекордно тепло

ИА "Метеоновости" / 11:10 Четверг, 1 ноября

  Над севером Европейского континента активизировались атлантические циклоны, поставляющие вглубь территории влажную, но очень теплую воздушную массу. Вчера, в последний день октября, в теплом секторе одного из циклонов оказались страны Балтии. Адвекция теплого воздуха привела к существенному повышению температуры, местами до рекордных значений.

В большинстве районов Эстонии, Литвы и Латвии температура днем достигала 11..16 градусов, а среднесуточная температура превысила норму на 3-4 градуса. Несколько городов установили новые экстремумы тепла для 31 октября. В рекордсменах оказалась Рига, где воздух накануне прогрелся до +16,1 градусов, что на 1,5 градуса выше предыдущего максимума, продержавшегося с 2008 года.

Новым рекордом отметился также Вильнюс с температурой +14,9 градусов и Клайпеда, где нагрело до +14,2.

Теплая погода в странах Балтии сохранится еще в течении нескольких дней, а, значит, вполне возможны новые температурные рекорды. / meteonovosti.ru /
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