|
|
|
Новости погоды
Бурятию атакует волновой циклон
ИА "Метеоновости" / 10:53 Четверг, 1 ноября
Первые дни ноября отметятся в Бурятии ненастной погодой. Через Байкальский регион будет перемещаться небольшой, но активный циклон с контрастной фронтальной зоной, который принесет интенсивные осадки и усилит ветер.
В эпицентре непогоды окажется Бурятия. Там уже начались осадки в виде мокрого снега и снега. К вечеру 1 ноября интенсивность осадков усилится, и в ночь на пятницу 2 ноября местами пройдет сильный снег. Снегопады будут сопровождаться порывистым ветром до 15-20 м/с и метелями. На дорогах снежные заносы и накат. Днем 2 ноября снег ослабеет, но продолжит формировать снежный покров. После прохождения фронтальной системы и ослабления снегопадов на территорию Бурятии с северными ветрами распространится холодная воздушная масса, что приведет к понижению температуры в республике на 5-10 градусов.
В соседних областях тоже не обойдется без снега, но как в Иркутской области, так и в Забайкальском крае осадки будут в основном небольшими.
В предстоящие выходные дни погода наладится. Будет довольно холодно (ночью до 13..18, местами до 23 мороза, днем от +1 до -4, местами до -10 градусов), но без существенных осадков. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.