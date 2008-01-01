

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Бурятию атакует волновой циклон



ИА "Метеоновости" / 10:53 Четверг, 1 ноября



погодой. Через Байкальский регион будет перемещаться небольшой, но активный циклон с контрастной фронтальной зоной, который принесет интенсивные осадки и усилит ветер.



В эпицентре непогоды окажется Бурятия. Там уже начались осадки в виде мокрого снега и снега. К вечеру 1 ноября интенсивность осадков усилится, и в ночь на пятницу 2 ноября местами пройдет сильный снег. Снегопады будут сопровождаться порывистым ветром до 15-20 м/с и метелями. На дорогах снежные заносы и накат. Днем 2 ноября снег ослабеет, но продолжит формировать снежный покров. После прохождения фронтальной системы и ослабления снегопадов на территорию Бурятии с северными ветрами распространится холодная воздушная масса, что приведет к понижению температуры в республике на 5-10 градусов.



В соседних областях тоже не обойдется без снега, но как в Иркутской области, так и в Забайкальском крае осадки будут в основном небольшими.



В предстоящие выходные дни погода наладится. Будет довольно холодно (ночью до 13..18, местами до 23 мороза, днем от +1 до -4, местами до -10 градусов), но без существенных осадков. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



