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Новости погоды

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В Центре ЕТР первые осенние туманы

ИА "Метеоновости" / 10:25 Четверг, 1 ноября

  Ночью и утром наступившего 1 ноября в западной половиной Центрального федерального округа отмечались густые туманы, ставшие первыми осенними туманами текущего года.

Центральный регион в настоящее время находится на западной периферии обширного антициклона с центром над Поволжьем. Антициклон наполнен холодной воздушной массой, а с запада и северо-запада его атакуют атмосферные фронты атлантических волновых циклонов, несущих тепло и влагу. Такая синоптическая ситуация очень благоприятна для образования адвективных туманов.

Первыми на пути атлантического тепла оказались западные области ЕТР. В результате интенсивной адвекция теплого влажного воздуха на холодную поверхность земли над центральными областями сгущался туман, ухудшая видимость до 200-500 м. В зоне густых туманов оказались Смоленская, Орловская, Курская области, а также Подмосковье. В Тверской, Брянской и Тульской областях отмечались дымки с видимостью около 2-3 км.

В предстоящие дни погодная ситуация в Центральном регионе сохранится и во многих областях вероятность образования туманов в ночные и утренние часы сохранится. / meteonovosti.ru /
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