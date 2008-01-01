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Новости погоды

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В Приморье начало ноября будет необычно теплым

ИА "Метеоновости" / 09:22 Четверг, 1 ноября

  В Приморье начало ноября будет необычно теплым

Осень близится к завершению - на календаре последний осенний месяц, который с каждым днем все чаще будет напоминать о приближении зимы. Впрочем, в некоторых районах Дальнего Востока зима уже наступила, но не в Приморском крае.

Приморье тепло пока не покидает, и осень продолжает радовать жителей края красотой золотой осени. На предстоящие выходные стараниями обширного погожего антициклона, смещающегося с территории Китая в направлении тихоокеанской акватории, в регионе станет еще теплее. При этом обойдется без существенных осадков, небольшой дождик брызнет лишь в воскресенье вечером, когда к Приморью приблизится фронтальный раздел. В дневные часы воздух будет прогреваться до 12..18 градусов, и даже ночью не столбики термометров не опустятся ниже 1..7 тепла. Среднесуточные значения температуры окажутся на 5-7 градусов выше, чем положено по норме. Даже есть вероятность установления новых температурных рекордов. / meteonovosti.ru /
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