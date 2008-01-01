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С какой погоды начинается ноябрь в Москве



ИА "Метеоновости" / 09:16 Четверг, 1 ноября



Среднесуточная температура 1 ноября в Москве чаще всего бывает +1,6 градуса. Теплым экстремумом для этого дня считается значение температуры 12,6 градуса, отмечавшейся в столице в 1934 году. Самое холодное утро было в 1920 году, с температурой -18,7 градуса. За всю историю метеонаблюдений самый сильный дождь 1 ноября прошел в 1981 году, когда выпало 17,3 мм при месячной норме 58 мм.



В нынешнем году только в двадцатых числах октября температура постепенно стала сравнима с осенней нормой. А до этого преобладала теплая погода, даже не верилось, что на календаре уже октябрь! Но под конец месяца "заоктябрило". В течение трех последних дней октября средняя температура была ниже нормы примерно на 2 градуса. 1 ноября, благодаря антициклону и атмосферным фронтам, которые поставляют теплый воздух на его западную окраину, днем температура должна повыситься по прогнозу до 5..7 градусов. С учетом ночной температуры около +1,5 градуса средняя температура первого ноябрьского дня может оказаться на пару градусов выше нормы. Днем существенных осадков не ожидается. Погода в целом комфортная, но довольно облачная, несмотря на повышенный фон атмосферного давления. / meteonovosti.ru /



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