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Новости погоды
Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 06:31 Четверг, 1 ноября
Подмосковье по-прежнему будет находиться на периферии антициклона. При облачной погоде с прояснениями существенных осадков не ожидается. А так как минувшей ночью регион прошел теплый атмосферный фронт, дальше будет значительно теплее. Максимальная температура воздуха в Москве повысится сегодня до 5..7, по области до 2..7 градусов тепла. Ветер южный 5-10 м/с. Атмосферное давление останется повышенным. Относительная влажность воздуха 75-80%.
В столице и области, таким образом, сформируется спастический тип погоды, неблагоприятный для людей, страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы, перенесших инфаркт или инсульт, склонных к спастическим реакциям. / meteonovosti.ru /
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