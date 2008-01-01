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Новости погоды

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О погоде вечером в Москве и области

ИА "Метеоновости" / 15:41 Среда, 31 октября

  Погоду в столичной области будет формировать западная периферия антициклона. При сплошной облачности осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве 0..+2 градуса, по области 0..+3. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, относительная влажность воздуха 80-85%. / meteonovosti.ru /
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