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Новости погоды
О погоде вечером в Москве и области
ИА "Метеоновости" / 15:41 Среда, 31 октября
Погоду в столичной области будет формировать западная периферия антициклона. При сплошной облачности осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве 0..+2 градуса, по области 0..+3. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, относительная влажность воздуха 80-85%. / meteonovosti.ru /
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