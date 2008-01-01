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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 15:33 Среда, 31 октября

  В 15 часов в Москве облачная погода, местами слабый дождь. Температура воздуха в административных округах: Центральном +0,8..+1,7 градус, Северном +0,6...+1,2 градуса, Северо-восточном +0,4..+1,2 градуса, Восточном +0,1..+0,9 градуса, Юго-восточном +0,5..+0,7 градуса, Южном +0,1..+1,0 градуса, Юго-западном +0,2..+0,6 градуса, Западном +0,3..+1,2 градуса, Северо-западном +0,8..+1,3 градуса.

В Зеленограде сплошная облачность без осадков, температура воздуха +0,5 градуса, на территории Новой Москвы облачно, местами слабая морось, гололед, температура воздуха -0,1..+0,6 градуса. / meteonovosti.ru /
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местное
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1 ноя.
+7
Пт.
2 ноя.
+8
Сб.
3 ноя.
+7
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Ниамей		 -27
Саскылах

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Гадаг

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