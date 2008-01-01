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На Урал наступает зима



ИА "Метеоновости" / 13:47 Среда, 31 октября



Прохождение циклона не прошло бесследно для Уральского региона. 30-31 октября в Свердловской области и Ханты-Мансийском округе прошел местами сильный снег, до 9 мм осадков в жидком эквиваленте. В Свердловской области, Пермском крае, да и на Южном Урале высота снега достигает 1-5 см, в отдельных районах 10-15 см. Временный снежный покров есть и на востоке Башкирии. Снежная погода сохранится в последний день октября. В Свердловской, Челябинской и Курганской областях пройдут осадки, преимущественно в виде мокрого снега, 1 и 2 ноября снег ожидается в Ханты-Мансийском округе. Температура днем будет колебаться около 0 градусов, ночью будет подмораживать до -3..-8 градусов, местами до -15 градусов. Хотя такая температура чуть выше климатической нормы для Среднего Урала и чуть ниже нормы для южных областей региона. / meteonovosti.ru /



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