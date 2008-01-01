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Новости погоды

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Очередной октябрьский рекорд тепла в Калининграде

ИА "Метеоновости" / 13:35 Среда, 31 октября

  Наступление циклона привело к резкому потеплению в самой западной области России. В Калининграде Температура 30 октября повысилась до рекордной отметки 17,2 градуса. Предыдущий абсолютный максимум для этого дня 16,2 градуса отмечался в 2008 году. И это уже четвертый температурный рекорд для нынешнего октября. Очень тепло было в Калининграде с 12 по 14 октября, тогда тоже были обновлены рекорды температуры. 12 октября новым значением тепла стала температура 20,5 градуса, 13 октября 22,9 градуса и 14 октября 20,4 градуса.

Тепло в Калининградской области продержится недолго. Только в первых числах ноября ожидается 12..17 градусов. 2 ноября утром и днем пройдет небольшой дождь. А 3 ноября дневная температура не превысит 10..12 градусов. / meteonovosti.ru /
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