

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Очередной октябрьский рекорд тепла в Калининграде



ИА "Метеоновости" / 13:35 Среда, 31 октября



Наступление циклона привело к резкому потеплению в самой западной области России. В Калининграде Температура 30 октября повысилась до рекордной отметки 17,2 градуса. Предыдущий абсолютный максимум для этого дня 16,2 градуса отмечался в 2008 году. И это уже четвертый температурный рекорд для нынешнего октября. Очень тепло было в Калининграде с 12 по 14 октября, тогда тоже были обновлены рекорды температуры. 12 октября новым значением тепла стала температура 20,5 градуса, 13 октября 22,9 градуса и 14 октября 20,4 градуса.



Тепло в Калининградской области продержится недолго. Только в первых числах ноября ожидается 12..17 градусов. 2 ноября утром и днем пройдет небольшой дождь. А 3 ноября дневная температура не превысит 10..12 градусов. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



