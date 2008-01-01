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Новости погоды

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В Красноярском крае снега добавится

ИА "Метеоновости" / 13:23 Среда, 31 октября

  Мощный циклон проходит по территории Центральной Сибири. С ним засыпает снегом южные районы региона. В предпоследний день октября и в ночь на 31 октября сильный снег наблюдался в Томской области, выпало до 11 мм осадков, в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края - до 9 мм осадков. В Кемеровской области шел снег и мокрый снег, в итоге выпало до 21 мм осадков. В Республике Алтай ветер усиливался до 27 м/с. В Алтайском крае 30 октября сильные осадки в виде дождя и снега до 28 мм, ветер достигал 21 м/с. В Хакасии наблюдался очень сильный снег (мс Ненастная 26 мм за 12 ч). На сегодняшнее утро там высокие сугробы, до 67 см. Ночью 31 октября в центральных и южных районах Красноярского края наблюдалась метель при ветре до 22 м/с. Снега на юге Красноярского края еще немного. В Красноярске его высота всего 1 см. В предгорьях и горах южных районов снега нападало 5-10 см. В северных районах Красноярского края снежный покров более сплоченный, но его тоже пока немного, от 3 до 10 см. Только на юге Таймыра уже можно говорить о настоящих сугробах. В Игарке высота снег 15 см, в Снежногорске 46 см.

До конца дня 31 октября сильные осадки в виде снега и мокрого снега с порывистым ветром до 25 м/с будут идти в центральных и южных районах Красноярского края. В горах Хакасии тоже будет продолжаться сильный снег. / meteonovosti.ru /
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