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В Казахстане осадки, туман, гололед, сильный ветер и метель



ИА "Метеоновости" / 13:01 Среда, 31 октября



Прохождение атмосферного фронта отметилось осадками 30 октября на территории Казахстана. Отмечались они в западных, центральных областях. Но особенно интенсивные осадки прошли на границе с Алтайским краем в виде дождя и мокрого снега. В г. Зыряновск выпало 19 мм осадков в виде дождя и мокрого снега. В Астане выпало 9 мм осадков - это рекорд для 30 октября. Прежде самое большое количество осадков в этот день, 8 мм выпадало в 1992 году. В Караганде выпало 17 мм осадков, это количество тоже стало рекордным за историю метеонаблюдений. В Рубцовске количество осадков составило 11 мм, при прежнем суточном рекорде 10,5 мм за 1989 год. В ночь на 31 октября осадки отмечались в основном на крайнем северо-востоке Казахстана. Влияние атмосферного фронта на территории центральных и восточных областей сохранится в первый день ноября. В центре страны осадки ожидаются местами и будут небольшими, преимущественно в виде снега, туман, гололед и ветер с порывами 15-20 м/с. Погода зимняя: ночью -3..-8 градусов, днем до -5 градусов. На востоке снегопады, местами сильные, туман, гололед, сильный ветер с метелью, температура примерно в тех же пределах, что и в центре Казахстана. На юго-востоке сильные осадки, ветер и тоже слабый мороз, в Алма-Ате днем -3..-5 градусов. / meteonovosti.ru /



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