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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:40 Среда, 31 октября

  В 12 часов в Москве облачная погода без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном -0,1..+1,1 градус, Северном -0,2...+0,4 градуса, Северо-восточном -0,4..+0,4 градуса, Восточном -0,7..+0,1 градуса, Юго-восточном -0,5..+0,2 градуса, Южном -0,3..+0,4 градуса, Юго-западном -0,2..+0,1 градуса, Западном -0,7..+0,4 градуса, Северо-западном +0,1..+0,5 градуса.

В Зеленограде сплошная облачность без осадков, температура воздуха +0,1 градуса, на территории Новой Москвы облачно, местами слабая морось, гололед, температура воздуха -0,6..-0,1 градуса. / meteonovosti.ru /
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местное
0
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1 ноя.
+7
Пт.
2 ноя.
+8
Сб.
3 ноя.
+7
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+39
Навабшах		 -27
Саскылах

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Гомес-Паласио

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