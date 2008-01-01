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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:40 Среда, 31 октября



В 12 часов в Москве облачная погода без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном -0,1..+1,1 градус, Северном -0,2...+0,4 градуса, Северо-восточном -0,4..+0,4 градуса, Восточном -0,7..+0,1 градуса, Юго-восточном -0,5..+0,2 градуса, Южном -0,3..+0,4 градуса, Юго-западном -0,2..+0,1 градуса, Западном -0,7..+0,4 градуса, Северо-западном +0,1..+0,5 градуса.



В Зеленограде сплошная облачность без осадков, температура воздуха +0,1 градуса, на территории Новой Москвы облачно, местами слабая морось, гололед, температура воздуха -0,6..-0,1 градуса. / meteonovosti.ru /



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