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Итоги октября в Москве и области



ИА "Метеоновости" / 12:07 Среда, 31 октября



осени.



В течение месяца отмечено подряд два температурных рекорда, 15 октября, когда температура повысилась до 18,4 градуса и 16 октября, когда было 17,1 градуса. 15 октября, кстати, стало самым теплым днем завершающегося октября. В этот день на других метеостанциях города температура повышалась почти до +20 градусов (+19,7 на Балчуге и в районе МГУ). В области 15 октября тоже самый теплый день, в Можайске и Михайловском было +20,3 градуса. А самая холодная ночь выдалась 31 октября. На станции ВДНХ термометр показал -2,0 градуса, в центре города, на Балчуге было -1,6 градуса. В Черустях подморозило до -6,6 градуса.



Осадков в Москве выпало около нормы. На главной станции ВДНХ количество осадков составило 56,5 мм при месячной норме 59 мм. Самый "сильный" дождь, количеством около 13 мм, прошел в Москве днем 3 октября.



В области осадки распределись неравномерно, в Дмитрове выпало 62,5 мм осадков, 118 % от месячной нормы, а в Коломне и Павловском Посаде дождей было мало, 32,7 мм и 28,2 мм соответственно, или 68-69 % от месячной нормы.



Тепло задержалось в столице дольше положенного времени, а резко похолодало только в последних числах месяца. 30 октября даже средняя суточная температура воздуха стала отрицательной (на ВДНХ -0,4 градуса). В этот же день образовался и временный снежный покров, в Москве до 1 см, в области до 6 см. / meteonovosti.ru /



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