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Новости погоды

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Гололед на западе и юге Центрального района

ИА "Метеоновости" / 11:33 Среда, 31 октября

  Накануне выпавший снег и образовавшийся гололед долго не продержатся, так как температура плюсовая. С 1 ноября вернется характерная осенняя погода. Среднесуточная температура будет +6 градусов, а 3 и 4 ноября термометры поднимутся до отметки +10 градусов ≈ это выше климатической нормы на 3-4 градуса. Несмотря на теплую погоду, будут и осадки. Ночью температура не будет падать ниже 0 градусов.

Тем не менее, при потеплении, которое намечается в центральных областях России, отмечался слабый гололед и в ночь на 31 октября в зоне теплого атмосферного фронта. В основном диаметр отложений достигал 1-3 мм. Гололед наблюдался в Смоленской, Калужской, Тульской, Липецкой, Воронежской, Тамбовской, Саратовской областях. В Смоленской области утром 31 октября гололедные отложения достигли 7 мм. По мере продвижения теплого атмосферного фронта с влажным воздухом опасность гололедов в центральных областях сохраняется в течение дня 31 октября. / meteonovosti.ru /
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