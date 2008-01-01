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Последняя ночь октября в Москве стала самой холодной



ИА "Метеоновости" / 10:43 Среда, 31 октября



Последняя ночь октября стала самой холодной не только в Москве, но и в Подмосковье. Так, на главной метеостанции столицы, ВДНХ температура понизилась до -2 градусов. Столько градусов же показал термометр в районе Измайлово. Примерно такая же температура (-1,9 градуса) была на Варшавском шоссе (ближе к МКАД) и в районе Бутово. В центре города, на Балчуге минимальная температура составила -1,6 градуса. Но "теплее" всего в городской черте было на западе, в районе Строгино, -1,2 градуса. В ближайшем окружении от Москвы температура в тех же пределах. От -2,2 градуса в районе аэропорта Домодедово до -0,8..-1 градуса на юге и юго-западе Новой Москвы. Но, как это часто бывает, самая низкая температура в Московском регионе была в Черустях, -6,6 градуса. В восточной половине Подмосковья подмораживало до -4..-5 градусов. Близкой к нулю градусам оказалась температура на западе области, в Волоколамске было -0,6, в Новом Иерусалиме -0,9 градуса. / meteonovosti.ru /



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