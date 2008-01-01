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Из летописи московской погоды



ИА "Метеоновости" / 10:28 Среда, 31 октября



Выпавший в столице снег почти растаял, температура воздуха начала повышаться. Но пока она немного ниже нормы, которая для 31 октября составляет +1,8 градуса. Да и погода в столице очень редко соответствует календарю. Случалось в это время всякое. И тепло сентябрьское возвращалось, и морозы январские трещали. Как это было в 1920 году, когда обновились несколько температурных минимумов подряд. Температура воздуха в ночные часы понизилась до -20,3 градуса. Это значение стало рекордным не только для этого дня, но и для всего месяца. Конец октября 1964 года был теплым, 31 октября воздух прогрелся до 13,9 градуса и с тех пор такое тепло в конце месяца не отмечалось.



В прошлом, 2017 году, было теплее привычных значений, прошли осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха в течение суток не менялась и составила 2,8 градуса. Осадки в тот день были сильными, выпало до 23 мм, при месячной норме в 59 мм.



Сегодня днем при облачной с прояснениями погоде существенных осадков не ожидается, температура воздуха 0..+2 градуса, но из-за ветра (7-12 м/с) будет казаться, что на улице слабый "минус". / meteonovosti.ru /



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