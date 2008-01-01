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Новости погоды

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О погоде вечером в Москве и области

ИА "Метеоновости" / 15:35 Вторник, 30 октября

  Погоду в столичной области будет формировать антициклон с центром над Ярославской областью. При переменной облачности осадков не ожидается. Температура воздуха понизится в Москве до -1..+1 градуса, по области -4..+1. Ветр восточный, 5-10 м/с, относительная влажность воздуха около 60%. / meteonovosti.ru /
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Зиндер		 -24
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