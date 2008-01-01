Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 15:28 Вторник, 30 октября
В 15 часов в Москве переменная облачность без осадков, местами порывы ветра до 12м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном +3..+4 градуса, Северном +2..+3 градуса, Северо-восточном +1..+3 градуса, Восточном +2..+3 градуса, Юго-восточном +3..+4 градуса, Южном +1..+3 градуса, Юго-западном +1..+3 градуса, Западном +1..+3 градуса, Северо-западном +2..+3 градуса.
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В Зеленограде переменная облачность без осадков, температура воздуха +1..+2 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха +1 градус, местами порывы восточного ветра до 13м/с. / meteonovosti.ru /