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На юге Дальнего Востока снова ненастье



ИА "Метеоновости" / 14:22 Вторник, 30 октября



Южный циклон и его атмосферные фронты не оставляли минувшей ночью Приморье и Хабаровский край. 29 и ночью 30 октября в Приморском крае прошли сильные осадки. В виде дождя, снега и мокрого снега выпало до 48 мм небесной влаги. Ветер в порывах усиливался до 21 м/с. Мокрый снег налипал на провода и деревья. Диаметр отложений достигал 34 мм. В Хабаровском крае порывы ветра достигали 24 м/с, а осадков было не так много, до 15 мм.



31 октября циклонический вихрь сместится к Камчатке. В Хабаровском крае преобладающая температура +4..+9 градусов, при облачности 0..+5, существенных осадков не ожидается, лишь в центральных районах местами небольшой мокрый снег. В Приморье небольшие осадки, днем +3..+8, на юге до +13 градусов. / meteonovosti.ru /



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