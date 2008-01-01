Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
30 октября 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На юге Дальнего Востока снова ненастье

ИА "Метеоновости" / 14:22 Вторник, 30 октября

  Южный циклон и его атмосферные фронты не оставляли минувшей ночью Приморье и Хабаровский край. 29 и ночью 30 октября в Приморском крае прошли сильные осадки. В виде дождя, снега и мокрого снега выпало до 48 мм небесной влаги. Ветер в порывах усиливался до 21 м/с. Мокрый снег налипал на провода и деревья. Диаметр отложений достигал 34 мм. В Хабаровском крае порывы ветра достигали 24 м/с, а осадков было не так много, до 15 мм.

31 октября циклонический вихрь сместится к Камчатке. В Хабаровском крае преобладающая температура +4..+9 градусов, при облачности 0..+5, существенных осадков не ожидается, лишь в центральных районах местами небольшой мокрый снег. В Приморье небольшие осадки, днем +3..+8, на юге до +13 градусов. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+2
Ср.
31 окт.
+3
Чт.
1 ноя.
+7
Пт.
2 ноя.
+8
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+39
Нджамена		 -24
Билибино

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Редландс

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100