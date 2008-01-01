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Новости погоды
На юге Дальнего Востока снова ненастье
ИА "Метеоновости" / 14:22 Вторник, 30 октября
Южный циклон и его атмосферные фронты не оставляли минувшей ночью Приморье и Хабаровский край. 29 и ночью 30 октября в Приморском крае прошли сильные осадки. В виде дождя, снега и мокрого снега выпало до 48 мм небесной влаги. Ветер в порывах усиливался до 21 м/с. Мокрый снег налипал на провода и деревья. Диаметр отложений достигал 34 мм. В Хабаровском крае порывы ветра достигали 24 м/с, а осадков было не так много, до 15 мм.
31 октября циклонический вихрь сместится к Камчатке. В Хабаровском крае преобладающая температура +4..+9 градусов, при облачности 0..+5, существенных осадков не ожидается, лишь в центральных районах местами небольшой мокрый снег. В Приморье небольшие осадки, днем +3..+8, на юге до +13 градусов. / meteonovosti.ru /
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