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Тропический циклон угрожает Европе



ИА "Метеоновости" / 14:03 Вторник, 30 октября



Тропический шторм Oscar, зародившийся 27 октября в Атлантическом океане, двигался в сторону Бермудских островов. Сегодня, 30 октября, циклон до Бермудских островов не добрался, но именно с ним в регионе связан порывистый ветер, поднимающий у берегов высокие волны. Уже сейчас ураган сменил направление и движется в сторону Европы. Пока этот набирающий силу вихрь не представляет угрозы ни Португалии, ни Испании, но влияние на погоду в этих странах он окажет. 1 и 2 ноября на побережье ожидаются сильные дожди в сопровождении порывистого ветра. / meteonovosti.ru /



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