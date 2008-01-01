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Новости погоды

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В Италии ливни и грозы

ИА "Метеоновости" / 13:51 Вторник, 30 октября

  В минувший день, 29 октября, южный циклон принес в Италию сильные дожди, грозы и резкий порывистый ветер. В отдельных районах отмечался даже град. До 37 мм осадков выпало на Сардинии, на Сицилии осадков меньше, до 12 мм, а ветер в порывах достигал 21 м/с. Но больше всего досталось Апеннинскому полуострову. Здесь количество осадков превысило 30 мм в большинстве районов. Наибольшее количество выпало на северо-востоке страны. В Тарвизио до 110 мм небесной влаги. Из-за сильных дождей на северо-востоке Италии заметно поднялся уровень воды в водоемах. Площадь Сан-Марко в Венеции скрылась под водой - впервые за минувшие 20 лет.

31 октября в Италии сохранится дождливая и ветреная погода. Температура воздуха в ночные часы 10..15 градусов, днем 19..24. / meteonovosti.ru /
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